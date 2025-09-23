◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節湘南１―２川崎（２３日・レモンＳ）湘南がホームで川崎に１―２で敗れ、リーグ５連敗で１５戦未勝利となった。立ち上がりこそ押し込んだが、同２８分に左からのクロスを川崎ＭＦ脇坂に頭で合わせられて先制を許した。後半も立ち上がりから川崎の攻撃を受ける形になり、何とか耐えていたが、後半３５分に右からのクロスをＦＷ伊藤にワントラップから左足シュートを決められて、痛恨の２失点目