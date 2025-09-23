◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）３位の巨人はＢクラスが確定している広島に痛恨の完封負けを喫した。デーゲームで阪神と引き分けていた２位・ＤｅＮＡとの差は０・５開いて２・５ゲーム差になった。巨人のＣＳ進出は決まっているが、ＣＳファーストステージ本拠地開催がかかる２位を目指している。自力２位は消滅。巨人もＤｅＮＡも残り５試合で、ＤｅＮＡが３勝以上した場合は巨人は