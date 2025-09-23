【新華社重慶9月23日】中国西部の重慶は、坂道や石段が縦横に走る地形を背景にオートバイ文化が根付き、全国最大のオートバイ産業を築いてきた。現在は輸出される3台のうち1台がここで生産され、産業の高度化が進む中で新たな活力を生み出している。今年1〜6月の生産台数は362万台に達し、市の工業生産額の伸びに対する寄与率は3割を超え、地域経済をけん引している。産業転換を支える大きな推進力の一つが、消費需要の変化だ