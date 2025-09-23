ハーマンインターナショナルは23日、本社の米HARMAN InternationalがMasimo Corporationの元コンシューマーオーディオ事業であるSound Unitedの買収を完了したと発表。Sound Unitedは、Bowers & Wilkins、デノン、Marantz、Definitive Technology、Polk Audio、HEOS、Classe、Boston Acousticsのオーディオブランドを持っている。 今回の買収により、HARMANの中核を成すホーム