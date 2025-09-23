◇セ・リーグ広島5ー0巨人（2025年9月23日マツダ）広島・中村奨が「巨人キラー」ぶりを発揮している。2―0の2回2死一塁で戸郷から左翼に9号2ラン。「（内角直球に）うまく対応できて、いい手応えだった」と振り返った。これで今季9発のうち、巨人戦で6本をマークしている。初回は左翼線二塁打での出塁が得点につながり、5回は投手強襲の内野安打が満塁機への起点に。1番打者が打線をけん引している。