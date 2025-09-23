広島５―０巨人（セ・リーグ＝２３日）――広島が連敗を５で止めた。一回、末包の２点二塁打で先制し、二回に中村奨の２ランで加点した。玉村は要所を抑えて６勝目。巨人は戸郷が精彩を欠いた。◇中日３―０ヤクルト（セ・リーグ＝２３日）――中日が３連勝。四回に上林の２ランで先制し、九回に細川のソロで加点。６投手の継投で零封勝ちした。ヤクルトは７回２失点の下川を打線が援護できなかった。◇ＤｅＮＡ２―２阪神（