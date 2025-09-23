Jリーグは９月23日、J１第31節の全10試合を各地で開催した。首位に立つ鹿島はC大阪に３−１の逆転勝ち。28分に先制を許したが、31分に知念慶、53分にレオ・セアラ、68分に松村優太が得点。３連勝を飾り、首位の座を堅持した。２位の京都は町田と１−１のドロー。３位の柏は広島と０−０で引き分け。４位の神戸は東京Vに４−０で完勝し、京都、柏をかわして２位に浮上した。首位の鹿島とは勝点４差だ。降格圏の20位・新潟は