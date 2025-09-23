Appleは2025年9月10日（アメリカ現地時間9月9日）、新モデル「iPhone 17シリーズ」と「iPhone Air」を発表しました。これに伴い、Apple Storeで販売されている一部モデルを値下げしました。【画像】買い替えた方がいいiPhoneの機種値下げされたモデル値下げされたモデルは、以下の通りです。 ・iPhone 16（128GB）：12万4800円→11万4800円・iPhone 16 Plus（128GB）：13万9800円→12万9800円・iPhone 16 Plus（256GB）：15万4800