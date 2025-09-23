◇パ・リーグ日本ハム0ー7楽天（2025年9月23日エスコンF）日本ハムは今季の主催71試合の観客動員数が223万2364人となり、実数発表が始まった05年以降の最多を更新した。これまでは札幌ドームを使用していた17年の208万6410人が最多だった。本拠地最終戦だったこの日の楽天戦には3万6162人のファンが集まった。