特急電車と衝突し、大破した乗用車＝23日午後9時55分、大阪府貝塚市23日午後7時35分ごろ、大阪府貝塚市中町の南海本線蛸地蔵―貝塚間の踏切で、和歌山市発難波行きの特急電車「サザン」と乗用車が衝突した。乗用車の運転席から女性が救助されたが、現場で死亡が確認された。府内に住む50代女性の免許証を所持していた。同乗者はいなかった。南海電鉄によると、乗員と乗客約500人にけがはなかった。遮断棒が下りた後に車が踏切