＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】客席で異彩を放つ「“金髪”格闘家コンビ」中日を過ぎ後半に入った大相撲九月場所。白熱した取組が反響を呼ぶなか、十日目は土俵の外の“客席”にもファンの視線が向かった。金髪格闘家コンビの姿に「えっ？」「Tシャツ姿だけどイカつい」と目を奪われる視聴者が相次いだ。九日目までを終えて無敗をキープしているのは横綱・豊昇龍（立浪）ただひとり。次いで1敗で