同じコースのさきたま杯では2着に好走していた船橋所属のムエックスだったが、3着までだった。道中は終始最内を回る形に。好位で立ち回っていたものの、勝負どころでは1、2着馬からやや置かれての追走。直線では外へ持ち出されたが、勝ち負けには絡めずにゴール板を駆け抜けた。それでもJRAのガビーズシスターの追い上げは凌いでの3着。しぶとさは見せていた。3着ムエックス張田昂騎手「ペースが落ち着いて流れなかったです。