8番人気だった浦和所属のアウストロが2着に激走した。11番枠からの競馬だったが、好ダッシュで先行。向こう正面でも積極的に押し上げていき先行争いを演じた。勝ち馬が先に抜け出したが勝負根性で食らいついていき、粘り込んでの2着好走。力あるところを見せた。2着アウストロ秋元耕成騎手「半信半疑だったけど、よく走ってくれました。斤量 54キロが少しプラスになったかな」レース結果、詳細は下記のとおり。9月23日、浦