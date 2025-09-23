「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が本日、高知競馬場で行われた。ダート1400mで行われた第1戦は、大久保友雅騎手（JRA）騎乗のハットグットゲットが直線外から追い込んで勝利。2着は阿部基嗣騎手（高知）騎乗のメンヒ、3着には和田陽希騎手（JRA）騎乗のカポデテュ