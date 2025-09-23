秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」が２３日、東京・品川インターシティホールで単独公演を開催した。グループ３度目となる単独公演。１０月２２日に発売する２枚目のミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」に収録されている同タイトル曲や「愁情」など全１５曲をパフォーマンスした。本編最後のＭＣではＨＡＮＮＡがファンへの思いを手