◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は、先発・戸郷翔征投手が初回から２点を失うなど４回４失点で自身ワーストの９敗目。また、ドラフト１位・ルーキーの石塚裕惺内野手がプロ初安打をマークするも、打線はつながらず、シーズン最後の広島との対戦は０―５で敗れた。これで今季は広島に１１勝１３敗１分けで負け越し。さらにマツダでは２勝１０敗で球団初となる同球場でのシーズン１０敗