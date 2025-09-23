俳優の本郷奏多が２３日、都内でオフィシャルサポーターを務める「日本ゲーム大賞２０２５年間作品部門」の発表授賞式に登壇した。その年に日本国内でリリースされた優れたコンピュータゲーム作品を表彰するイベント。今年は株式会社アトラスの「メタファー：リファンタジオ」が大賞に輝いた。同作のテレビＣＭを務めている本郷は「僕自身も最後までわくわくしながらプレーさせていただきました。すごいストーリーと展開と