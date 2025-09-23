◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）広島は、巨人との今季最終戦を白星で締めくくり、２年ぶりの同カード勝ち越しを決めた。２点リードの２回に中村奨が、巨人戦６本目となる９号２ラン。先発・玉村は、６回無失点で６勝目（８敗）。巨人戦は１３イニング連続無失点で今季３戦２勝、防御率０・５３とキラーぶりを発揮した。５点リードの９回はドラフト５位・菊地ハルン投手が、プロ初登板で３者凡