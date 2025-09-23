¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í0¡½5¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ëµð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ïº¤ÏÇ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¤Î3Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬4²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀKO¤µ¤ì¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó9ÇÔÌÜ¡Ê7¾¡¡Ë¡£¡Ö¤Í¤¨¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¤¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏËè½µÎÉ¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£½é²ó¤Ë2¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ2²ó¤Ë¤â2¼ºÅÀ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¥±¡¼