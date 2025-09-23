実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「自民党総裁選」討論会のMCを務めると報告した。ひろゆき氏は「『自民党総裁選』討論会のMCやります。ちなみに自民党総裁選で勝った人が、日本の一番偉い人・総理大臣になります。おいら、自民党の政治家にかみついたランキングだと上位なのに。。」と告知。27日午後7時から、ひろゆき氏と同党のYouTubeチャンネルで同時生放送される予定