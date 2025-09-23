天皇家の長女愛子さまは２３日、東京都世田谷区の馬事公苑を訪れ、「第５０回愛馬の日」のイベントを視察された。会場では、宮内庁の主馬（しゅめ）班が、絹の布をなびかせて疾走する古式馬術「母衣引（ほろひき）」を披露し、愛子さまは笑顔で拍手を送られた。昨夏のパリ五輪総合馬術団体３位で「初老ジャパン」として話題となった戸本一真選手（４２）による実演も行われ、障害物を跳び越える演技を見た愛子さまは、戸本選手