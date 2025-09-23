◇パ・リーグ楽天7―0日本ハム（2025年9月23日エスコンF）楽天先発のハワードが負けなしの今季5勝目を挙げた。6回まで1安打無失点の快投。7回途中に右肘の張りで降板したが、2安打無失点に抑え「スライダーは間違いなく今季で一番良かった。自分の中で進歩していると思う」と振り返った。故障での長期離脱もあったが安定感は抜群。助っ人右腕は来季の契約について「（来季も）ここ（楽天）でできればと思っている。ラ