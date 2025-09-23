フランスのマクロン大統領は22日、フランスとサウジアラビアが共催した国連の会議で「今こそ平和の時だ」と述べ、パレスチナを国家承認すると宣言した。他にもイギリス、オーストラリア、カナダ、ポルトガルなど約10か国の西側諸国も承認を表明している。なぜ、マクロン氏はこの動きを主導したのか。欧州各国の承認が相次いだ背景には何があったのか、専門家に聞いた。■約10か国の西側諸国が一挙承認「その時が来た」。マクロン大