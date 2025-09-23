洗練されたスタイルでバラエティ番組出演2021年に人気俳優と結婚した29歳女優のテレビ番組に出演した姿に注目が集まっている。バラエティ番組「ニノさん」(日本テレビ)の19日放送に出演したのは小松菜奈。番組の公式Xが場面写真を公開しており、緑色のトップスが似合う洗練されたスタイルとなっている。SNS上では「出産されてお顔が以前より凄く和らいだ感じでますます素敵になってる」「一瞬びっくりした」「結婚してからの