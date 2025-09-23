明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆打たれ弱い面がクローズアップされてしまいそうな一日。友人のキツイ言葉に傷ついてしまうかも。相手はあなたのために言っているので耳を傾けて。B型の運勢……★★★★★問題や障害がなくなり、状況が好転する暗示。状況が落ち着き、将来の見通しがつきそう。今後のプランを見直したり、資料の整理をす