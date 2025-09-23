能登半島地震で液状化被害を受けた新潟市江南区で9月23日、自治会による防災イベントが開かれました。イベントの中心となっていたのは起震車での地震体験です。 【震度6強を体験した人】「ここ（机の下）にはもぐれない」【震度6強を体験した人】「ぴょんぴょん跳ねるような揺れだった。すごく怖かった」【松村道子キャスター】「起震車による地震体験が行われているのは江南区天野地区。再び地震の揺れに見舞われた場合、