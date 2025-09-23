サッカー明治安田J1アルビレックス新潟は9月23日、ホームで名古屋グランパスと対戦しました。残留に向け何としても勝ち点3がほしいアルビはサポーターの声援を背に勝利を目指しましたが、ゴールが遠く勝利とはなりませんでした。 1万9000人以上のサポーターが詰めかけたホーム・デンカビッグスワン。残留を信じるサポーターへ12試合ぶりに勝利を届けるべく、名古屋