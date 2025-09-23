世界保健機関（WHO）の本部＝スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は23日、妊娠中の解熱鎮痛剤服用が子どもの自閉症発症リスクを高めるとのトランプ米大統領の主張について、科学的根拠に乏しいと指摘した。WHOの報道担当者は定例会見で、因果関係は強くないとの認識を示した。一方で「妊娠中の薬の服用は注意が必要で、医師の指示に従う必要がある」と述べた。トランプ氏は22日、解熱鎮痛剤「タイレノ