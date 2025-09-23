ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¡ØÂè9²ó¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¼øÍ¿¼°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£2Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÊÝ¸î¸¤¡È¥¯¥í¥ß¡É¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¡ØÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¥¨¥ó¥¸¥ó01Ê¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î ¡ØÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡Ù ¤Ç¡¢ ±ÊÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡£¡Ö¥¤¥Ì¡Ê¥Í¥³¡Ë¤Î»¦½èÊ¬¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë±¿Æ°¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î´ð¶â¡Ù ¤¬