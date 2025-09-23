若い力が躍動した。２３日、広島は巨人を５―０で下し、連敗を５で止めた。すでにＢクラスが確定したチーム事情もあり、新井貴浩監督（４８）は、さらなる若手の積極起用を断行。２２日まで秋山翔吾（３７）、菊池涼介（３６）など３０代のベテラン５人を含む６人を抹消後、この日の試合までに今季２本塁打の林晃汰内野手（２４）、大卒２年目の久保修外野手（２４）、高卒新人投手の菊地ハルン（１８）、大卒２年目左腕・滝田