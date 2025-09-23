米１０年債利回りは４．１３３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:33）（%） 米2年債 3.597（-0.006） 米10年債4.133（-0.014） 米30年債4.756（-0.007） ドイツ2.743（-0.005） 英国4.678（-0.034） カナダ3.178（-0.021） 豪州4.264（-0.005） 日本1.647（0.000） ※米債以外は10年物