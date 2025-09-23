ドル円のピボットは１４７．７５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値147.85高値147.89安値147.51 148.37ハイブレイク 148.13抵抗2 147.99抵抗1 147.75ピボット 147.61支持1 147.37支持2 147.23ローブレイク ユーロ円 現値174.33高値174.49安値174.06 174.96ハイブレイク 174.72抵抗2 174.53抵抗1 174.29ピボット 174.10支持1