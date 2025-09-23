◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節ＦＣ東京１―０福岡（２３日・味スタ）福岡ＤＦ安藤智哉は３バックの左でフル出場も、チームは４連敗となり、試合後は悔しさをにじませた。安藤はけがの影響で、９月に行われた日本代表の米国遠征を辞退。前節（２０日）の横浜ＦＭ戦で後半開始から復帰をしていた。試合を終え「退場して１人少なくなる中、１個取ってやろうと思って後半を戦ったが、なかなかチャンスを作れず悔しい敗戦にな