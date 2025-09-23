■おそろいを着せようとすると、娘が拒絶!?翌朝、私は美羽に、クローゼットからピンクのチェックのワンピースを取り出して見せた。「今日は、これ着ていこうか。茜ちゃんとお揃いだったやつ、可愛いよね」そう言って笑いかけると、美羽は手を止めたまま、無言でワンピースを見つめた。そして――次の瞬間、首を横に振り、声を上げた。思わず手が止まる。「どうして？お気に入りだったでしょう？」「お気に入りじゃない！……もう、