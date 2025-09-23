旬のれんこんのおいしさを楽しもう！ シャキッとしたれんこんと、ジューシーな鶏肉の組み合わせは相性抜群。そこにオイスターソースとバター、レモンを合わせれば、普段のおかずとはひと味違う特別感のある一品に仕上がります。鶏肉とれんこんを焼く前に片栗粉をまぶすことでタレがしっかりからみ、青のりの香りがアクセントになって食欲をそそります。食感も味わいも大満足の「鶏とれんこんのオイスターバターレモン」をご紹介し