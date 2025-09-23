※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦関係が悪化。しかし、実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は芹が草太にも言い寄っていたことを知って感情を爆発させ、退職を選びます。芹も社内で孤立し、ロッカーには藤枝に使わせた金銭明細が貼られ、周囲の冷たい視線に耐えられず欠勤しました。一方、妻は長く心を沈めていまし