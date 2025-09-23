国民民主党の玉木代表は23日夜、BS日テレの『深層NEWS』に出演し、自民党総裁選で小泉農水相が掲げている政策の一部を「高く評価する」と述べました。国民民主党・玉木代表「賃金の上昇も踏まえて（所得税の）控除額を調整するってことに明確に踏み込んだのは、小泉さんだけだと思います。ここは正直ね、驚いたし、評価しています」玉木代表は、自民党総裁選で小泉氏が掲げた物価・賃金上昇にあわせて所得税の控除などを調整する政