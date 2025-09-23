『あんぱん』のぶ役の今田美桜から『ばけばけ』トキ役の髙石あかりへの「バトンタッチセレモニー」が、NHK大阪放送局にて開催された。 参考：『おむすび』から『あんぱん』へ朝ドラバトンタッチ橋本環奈×今田美桜プレゼント交換も 9月26日に最終回を迎えるNHK連続テレビ小説『あんぱん』。続けて、連続テレビ小説第113作目『ばけばけ』が9月29日よりスタートする。 半年間、のぶとして『あんぱん』