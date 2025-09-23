あと一歩のところで勝利を逃した。FC町田ゼルビアは９月23日、J１第31節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。16分に岡村大八のゴールで先制に成功したが、90＋３分に原大智のPKで失点。１−１の引き分けに持ち込まれた。「リードをしていただけに、もう少しやっぱり最後、残り10分ぐらいの踏ん張りは見せなきゃならないところだった」試合後のフラッシュインタビューで、そう振り返った町田の黒田剛監督は、「後から入った選手た