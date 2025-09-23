格闘技「KNOCKOUT」は23日、「KNOCKOUT.57」を後楽園ホールで行った。KNOCKOUT−BLACK女子アトム級王座決定戦はKiho（22＝KNOCKOUTGYM調布）と山田真子（31＝GROOVY）が対戦。1ラウンド（R）からKihoは距離を取って前蹴りなどを見せると山田は前に出て強烈なパンチを狙う。2Rには左の前蹴りやハイキックで優位に試合を運ぶ。3Rは山田が接近戦を見せて、左右のストレートが顔面を捉える。両者がクリンチが多くなり