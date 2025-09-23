Snow Manの宮舘涼太さん（32）が23日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開配給：KADOKAWA、ギャガ）の大ヒット祈願イベントに、主演の水上恒司さん（26）、ヒロイン役の山下美月さん（26）と登場。思い入れのある私物を公開しました。イベントでは映画のテーマにちなみ、“思念がこもった私物”を紹介。宮舘さんは“台本カバー”を持参し「映画（撮影）のときも僕は台本を入れて、常に持ち歩いていたんです。お2