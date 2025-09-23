23日放送のTBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティめ組の園』（後11：56）は、「婚活女子に聞いた実際に会ったストレス婚活男子SP」と題した企画を届ける。【番組カット】ダイアン津田、藤田ニコル、田村真子アナも出演デートでタイパ重視男、給与明細チラ見せ男、元カノ忘れられない男…。島崎遥香VSさや香新山＆コットン西村＆ラブレターズという豪華な布陣でコントを届ける。スタジオでは、末澤誠也（Aぇ! gr