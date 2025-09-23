格闘技「KNOCKOUT」は23日、「KNOCKOUT.57」を後楽園ホールで行った。メインのKNOCKOUT−BLACKフェザー級王座決定戦で古木誠也（28＝REXGYM）が内藤凌太（30＝BELLWOODFIGHTTEAM）に2―0の判定勝ちし、ベルトを獲得した。古木はチュームーシーフーと王座戦が決定していたが、相手がケガで欠場。急きょ内藤に対戦相手が変更となった。古木は1ラウンド（R）からエンジン全開。左右のパンチにボディーへと強烈な