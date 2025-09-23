【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比15銭円安ドル高の1ドル＝147円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1785〜95ドル、174円29〜39銭。目立った取引材料が乏しく、値動きは限られた。8月の米個人消費支出（PCE）物価指数の発表を26日に控えて様子見ムードもあった。