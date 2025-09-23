【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−4 ウニオン・ベルリン（日本時間9月21日／ドイチェバンク・パルク）【映像】堂安、絶品ボディフェイク→ふんわりクロスフランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、巧みなフェイントからクロスを上げてゴールを演出。話題となっている。フランクフルトはブンデスリーガ第4節でウニオン・ベルリンとホームで対戦。4試合連続で先発に名を連ねた堂安は、1ー4でリードされて迎えた80分、