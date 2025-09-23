「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人先発の戸郷が４回５安打４失点で９敗目（７勝）を喫した。初回に２二塁打などで２点を失い、二回にも中村奨に２ランを被弾。試合を作れず「あれだけ立ち上がりが悪いと、やっぱりこういう試合展開になると思いますし、責任も果たせなかった。次に向けてしっかりやりたいなと思います」と話した。前回登板まで自身３連勝だったが、３試合とも先制点を奪われ、前回と前々回