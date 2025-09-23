新生ラストアイドルとしてデビューし、昨年６月に改名したアイドルグループ「ｍｙｆａｖ（マイファブ）」が２３日、定期公演を開催。１２ｔｈｓｉｎｇｌｅ「最優秀助演賞」を２４日にリリースすると発表した。同曲は、好きな人や推しを?主演?、自分を?助演?として描く、切なく前向きなラブソング。今回の公演で初披露した。メンバーの川又あん奈（２２）は「明るい雰囲気の中に、どこか切なさを感じる楽曲になっています