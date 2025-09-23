アウェーで京都と対戦し1-1のドローに終わったJ1リーグは各地で第31節が行われ、FC町田ゼルビアはアウェーで京都サンガF.C.と対戦し1-1で終わった。試合後の会見で町田の黒田剛監督は「途中からの選手がもっとやらないといけない」と言及した。町田は今季、一時は負けが続き中位に位置していたが5月中旬以降から徐々に勝ち点を重ね、6月から8月にかけてリーグ戦8連勝を記録。一気に優勝戦線に浮上し、直近3試合は2分1敗と勝ち