ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、９日間にわたる熱戦を振り返った。２１日に閉幕した世界陸上。キャスターを務めた江藤アナが２３日、自身のインスタグラムを更新した。「女子走高跳の世界記録２ｍ１０の高さ。高いなぁ」と始め、自身の身長をはるかに超える高さのバーの下でのショットを公開。続けて、「『１秒後、世界が変わる。』このキャッチフレーズのように、選手たちは、１秒後の世界を変えました。観ている私たちの世