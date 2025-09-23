◆大相撲▽秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）元大関で西十両１３枚目・朝乃山（高砂）が東同８枚目・羽出山（玉ノ井）を下し、８勝２敗で勝ち越しを決めた。相手の突き押しを下からあてがい、前に圧力をかけて押し出した。「今日もよく前に攻められた。はたきを警戒しながら、怖がらずに前に出た」と、手応えを示した。左膝の大けがから６場所ぶりに十両に復帰し、関取での勝ち越しは幕内だった昨年春場所以来、約